財政部表示，去年度綜所稅申報戶數663萬戶，今年因民法成年年齡下修為18歲，會有民眾獨立分戶申報，申報戶可望增至670萬戶。

今年所得及扣除額資料查調於4月26日啟動，結算申報期間為5月1日至5月31日。報稅期間的5月1日，以及27日至31日，國稅局將在中午加班收件；報稅截止當天延長開門至晚間7時。