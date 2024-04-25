財政部表示，去年度綜所稅申報戶數663萬戶，今年因民法成年年齡下修為18歲，會有民眾獨立分戶申報，申報戶可望增至670萬戶。
今年所得及扣除額資料查調於4月26日啟動，結算申報期間為5月1日至5月31日。報稅期間的5月1日，以及27日至31日，國稅局將在中午加班收件；報稅截止當天延長開門至晚間7時。
今年綜所稅每人基本生活所需費用金額，由19.6萬元調高6千元至20.2萬元，加上伙食費免稅額調高600元至3千元，670萬戶綜所稅申報戶可望同享省稅小確幸。
財政部表示，去年度綜所稅申報戶數663萬戶，今年因民法成年年齡下修為18歲，會有民眾獨立分戶申報，申報戶可望增至670萬戶。
今年所得及扣除額資料查調於4月26日啟動，結算申報期間為5月1日至5月31日。報稅期間的5月1日，以及27日至31日，國稅局將在中午加班收件；報稅截止當天延長開門至晚間7時。
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