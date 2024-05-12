房價高居不下，讓不少民眾為了一個家苦苦掙扎。一位女子近日發現，台北市建築經營管理協會在人力銀行上徵才時，標榜的福利中包括1項，「員工到職滿6個月，即贈送台北市大安區建地」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛心動應徵。

原PO在Threads上發文表示，她發現在人力銀行上發現台北市建築經營管理協會的徵才職缺中，行政行銷人員的員工福利包括「員工到職滿6個月，即贈送台北市大安區建地」，讓她直呼「好奇真的會送建地？」

一位網友在人力銀行發現有公司的徵才福利中，標榜到職半年送大安區建地。（翻攝自人力銀行）

對此，許多網友紛紛回應，「在哪，我應徵」、「我不相信！」、「蛤，什麼工作我也要」、「先應徵了…」、「好康別忘了發連結啊」、「土地權利萬分之一？」、「結果同一塊地一堆人共同持有」、「借名登記別想太多，因為一個建商名下太多土地會被課重稅算是一種避稅手法」。

事實上，台北市建築經營管理協會前理事長、逢甲大學助理教授林宏澔，過去也曾在YouTube頻道「理事長說房」舉辦訂閱送大安區建地的活動，林宏澔還強調，「不是1坪建地，也不是0.1坪建地，是送很小很小很小的建地，可是真的是建地」。