台鐵公司辦理北區鐵道實習體驗營，共8校車輛工程及機電系的52名在職生報名參加。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司向各大專校院高教技術人才招手，台鐵員工訓練處及台北機務段辦理「北區鐵道實習體驗營」，共8校車輛工程及機電系的52名在職生報名參加。台鐵公司總經理馮輝昇也遞出橄欖枝，他保證台鐵是福利好、升遷管道順暢的工作環境，盼透過實際體驗，吸引新鮮人加入台鐵團隊。

台鐵公司表示，北區鐵道實習體驗營共有國立台北科技大學、亞東科技大學、國立陽明交通大學、逢甲大學、正修科技大學、中華大學、暨南大學及致理科技大學等8所車輛工程及機電系統計52名在職生主動報名參加。課程開場階段，馮輝昇就台鐵華麗轉型及未來發展，許以未來加入台鐵公司的美好願景，並以自身職涯經歷，勉勵新興學子，勇於嘗試、挑戰自我，取得幸福人生的車票。

台鐵公司辦理北區鐵道實習體驗營，盼透過實際體驗，吸引新鮮人加入台鐵團隊。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

現場宣讀安全憲章後，實習體驗營正式開始，內容涵蓋鐵路司機員與檢查員工作介紹、車輛檢修作業與設備導覽、自動化設備實務，同時也讓學員親身體驗地下車床與洗車機、閘瓦安裝、鬆緊韌操作、門機、資訊顯示系統控制器（PISC）、列車自動防護系統(ATP)、轉盤操作、駕駛模擬等。

台鐵公司提到，為讓學員深入了解實務運作，台鐵公司台北機務段共派出講師、助教與領隊長共13人現場講解與操作，參加學員實習過程都主動提問、樂於動手實作，尤其對太魯閣TEMU1000型模擬機，更是躍躍欲試，大家最後都感到鐵路車輛維修的辛勞與付出，並表示收穫良多。

馮輝昇也從2050淨零碳排全球發展趨勢，導入鐵路運輸的未來挑戰與策略，同時也特別強調營運安全與社會企業責任，最後他也向學員遞出橄欖枝，保證台鐵是一個福利好、升遷與進修管道順暢的工作環境，對擁有專業技能的學生來講，是一個很好自我實現的工作場域，鼓勵未來新鮮人共同加入台鐵團隊。