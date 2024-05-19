台鐵公司為提升電車線設備維修及施工能力，透過韓商打造電力工程車。（台鐵提供／陳祐誠台北傳真）

台鐵公司為提升電車線設備維修及施工能力，透過韓商打造電力工程車，第2批25輛車即將開始驗收並投入各電力單位使用。另27輛砸道車，預計今年底開始交車。

為提升電車線設備維修及施工效能，加強載運維修技術人員及材料至現場進行高空作業（5公尺以上）的能力，台鐵公司於「鐵路行車安全改善計畫」及「台鐵電務智慧化提升計畫」2項計畫辦理新式電車線工作車及吊桿車購置案，替換目前部分老舊車型。

該批電力工程車係由韓商新盛系統（SHIN SUNG SYSTEM CO.）承製，首批17輛電車線工作車11輛吊桿車已於2021年5月完成驗收，運用情形良好；第2批25輛預計今年5月23日即可開始驗收，並陸續交付給各電力單位使用。

至於養路機械部分，最重要的7輛大型砸道機及20輛中型砸道機採購案，已於2023年9月22日決標，並由Plasser ＆ Theurer原廠決標，目前廠商正全力製造，預定今年底開始交車，投入後即可進一步提升路線養護品質。

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵公司將持續更新工作車輛，而目前使用的車輛也會加強保養及檢查，使之發揮應有的性能，提升安全性，並確實保有充分可靠的路線養護能量，以提升服務品質。