公職被許多人認為是穩定工作的首選，不過跟不上通膨速度的薪水卻常常被公務員們詬病。一位在雙北公務機關擔任主管的男子近日感嘆，以前公務員講究高薪養廉、高薪引才，但經過幾次政黨輪替後，公務員已變成吃不飽、餓不死的職業，反觀私人企業卻是工作更輕鬆、業務更單純、薪水福利更好，不少月薪7至10萬的公務員因此紛紛轉去業界或是半民營機構，讓他直呼是「被迫躺平的公僕」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，公職原本講究高薪養廉、高薪引才、落實考試制度、培養高端人材、促進行政效能，經過幾次政黨輪替後，公務員卻成了公僕，民眾沒有尊重、沒有體諒，永無止盡的績效、列管、KPI、研考，年年創新、服務品質提升，讓公務員儼然成了基層勞工。

原PO指出，自己原本覺得工作穩定、能顧家養家才決定踏入公職，近年來開始抱著吃不飽、餓不死的躺平心態，但隨著身邊許多有能力的同事或是頂大研究生，放棄月薪7至8萬的公務員、公職主管身分，投身業務更單純、管理人數少、薪水福利更好的業界或半民營機構，退休金更是差不多，讓原PO默默覺得自己可能選錯道路，只能在這個社會被迫躺平。

對此，許多網友紛紛回應，「被強迫躺平，說到心坎」、「雙北地方政府崩壞的第一波」、「26歲一畢業就進公家，現在快30歲回頭看看這幾年，原本學的專業已經忘到趨近於0，每天像著白X一樣，做著毫無意義的雜事，面對這官僚巨塔，消磨殆盡的被這圈子同化，每次同學會大家聊著專業領域發展，我好像永遠回答不出什麼…文擬陳閱後存查？」、「想要逃離慣老闆，殊不知國家就是最大的慣老闆」。