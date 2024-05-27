薪水、工時、福利、工作環境等，都是許多人決定是否離職的原因之一。一位女子表示，公司的新人近日來了一位新人，報到當天老闆因為口頭禪罵了2句髒話，沒想到新人報到當天就決定離職，讓女子傻眼直呼，「現在的年輕人都那麼玻璃心嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出，罵髒話本來就涉嫌公然侮辱可能被告，新人只是離職、沒按鈴申告已經很仁慈。

原PO在Dcard發文指出，新人到公司報到後開始了解工作業務，「老闆只是罵他兩句髒話（口頭禪而已）」，結果新人直接在報到當天離職，讓原PO忍不住詢問，「覺得蠻扯的，現在的年輕人都那麼玻璃心嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我要是罵個X你X就要被告了，妳現在跟我們說，妳們公司一天就送新人兩句髒話，大姊，醒醒好，人家沒第一天去法院前面按鈴控告已經很仁慈了啦，國小老師沒教過妳不能罵髒話嗎？還是妳們家沒有家教？」、「這個工作是薪水多高才會覺得被罵髒話還好而已？！」、「妳老闆沒被告就要下跪感謝人家了，離職怎麼了嗎，才給多少薪水就要人家賣尊嚴給他？」

另外也有過來人分享，「我之前老闆也一直罵我那五個字，應該錄音告他的」、「之前上班第一天老闆因為講電話不愉快，聽到搥牆超大聲，我當天晚上就離職了，老闆的態度也很重要」。