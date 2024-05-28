不少公司都有外派及出差的需求，一名網友透露，工程師友人被公司告知要到印度孟買出差，讓他想要直接提離職，好奇印度是否真的很可怕，眾人看到薪資後紛紛勸退，也有不少過來人分享，提醒到印度不能亂吃東西。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己的朋友是設備供應商的工程師，先前面試時有確認不用特別出差，但近日有業務需求被告知要去印度孟買出差，讓他心生離職的念頭，願意放棄5萬9的月薪，讓原PO好奇「印度真的有這麼可怕嗎？」

貼文引起熱議，「去印度出差才5萬九，太慘了」、「才5萬9你就答應去印度出差喔？真便宜」、「台灣人就是破壞行情可憐」、「5萬9不夠醫藥費，會拉到脫肛」、「59000去印度？笑死人喔，看腸胃科醫生的錢都不夠」、「5萬9美金可以考慮」、「就拿面試情況來談，再拿家人擋說有人需要照顧」。

也有過來人分享出差經驗，「上個月才去，黃種人在那邊真的很少，交通很混亂，治安自己小心」、「之前有去出差，大概就公司和飯店跑，買瓶裝水，東西別亂吃，空氣不好，其他沒有什麼太大問題」、「有同事去印度喝拉到脫肛掛急診，慎思，命只有一條，工作可以再找」、「朋友去印度幾天，拉肚子直到回台灣還繼續拉肚子、脫水1個月」。