【海釣船釣魚】釣不到黑鮪魚，我們只好買一隻黑鮪魚回去吃，實現真正的黑鮪魚自由！（老蟹的生活日常）

近日黑鮪魚拍賣價格下跌，吸引許多消費者搶便宜，也有YouTuber特地跑一趟東港買魚，影片記錄下漁民分解黑鮪魚的過程，全程都在地面上切割魚肉，地面上散布各部位的魚肉，引起網友熱議，不少人認為如此處理生食食材令人堪慮，直呼真的不敢吃了。

一名網友在PTT八卦板發文表示，近日有YouTuber拍片分享去東港批發市場買一條黑鮪魚現場殺，但是一看殺魚環境讓他快昏倒，直接就在拍賣場地面上殺魚，割下來的魚肉還直接丟地上，甚至用腳踢，讓他直呼是在「地」化殺魚，好奇發問「你各位敢吃這樣切出來的生魚片？」

貼文引起熱議，許多人紛紛喊噁，「要做生魚片的食材這樣處理？超噁」、「在地美食，直接在菸蒂檳榔渣的地板上分切，再用佈滿汙泥的雨鞋踢走鮮肉」、「貪圖方便啊，在鬼島要求安全衛生好像要了這些人的命一樣」、「地板的水還有跟煙灰煙頭檳榔渣接觸」、「有沒有人要檢舉衛生環境啊，嘔」。

也有網友直言不敢在台灣吃生魚片，「所以說台產的生魚片要少吃」、「所以在台灣我不吃生魚，噁噁嘔」、「去看過日本漁市還有了解他們的作業管理規範，台灣只能說非常非常落後」、「印象日本至少會放在一塊板子上」、「日本漁港真的屌打台灣100年」。

YouTuber「老蟹的生活日常」則在該則影片留言補充，「關於在地上殺魚的事情，其實每個漁港的作業流程都不盡相同，但也都大同小異，有空的話大家也可以去各地的漁港走走看看，也可以吃吃當地漁港的美食呦。另外魚肉分切回去後會馬上送進低溫冷凍，解凍時也都會使用鹽水做清洗，這點也請各位放心」，然而多數網友都無法接受這種解釋。