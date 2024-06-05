台北市衛生局為市民健康把關，即日起再新增6210名老人健康檢查服務名額，凡符合老人健康檢查資格之長者，設籍台北市於2024年年滿65歲以上（1959年12月31日前出生）或55歲以上之原住民（1969年12月31日前出生），可洽詢24家特約醫事機構登記，今年已受檢之長者將不再重複提供此項服務。

台北市衛生局提供老人檢康檢查項目，共有3項檢查套餐，分別為A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）套餐，供長者擇一受檢且每年皆可選擇。除原先特約機構提供C套餐檢查方案外，即日起再新增尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所、山林診所、台北市立聯合醫院信義門診部、萬華門診部、南港門診部及內湖門診部等6家機構。

衛生局表示，衛福部國健署補助65歲以上長者每年1次成人預防保健服務，項目涵蓋身體檢查、憂鬱症檢測、生化檢查及健康諮詢等多項檢查，截至5月31日止，台北市尚有64家特約醫事機構共1萬7117名額可登記，若長者今年尚未施做成人預防保健服務，亦可和台北市老人健檢一併施做。