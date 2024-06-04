台北市4日公布，新增1例40多歲本國籍男性M痘（猴痘）本土病例，個案無國外旅遊史，但曾有不安全性行為，目前居家自主健康管理中。個案未曾接種M痘疫苗，5月22日出現發燒、肌肉痠痛、鼠蹊部紅疹及毛囊炎等症狀，30日就醫後採檢通報，於31日確診。

北市M痘疫苗合作醫療院所共計17家，其中夜間門診計4診次、假日門診計6診次，衛生局呼籲高風險民眾應盡速完成2劑疫苗接種。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

截至2024年6月3日止，北市已接種M痘疫苗2萬9609人次，其中第1劑接種1萬6372人次、第2劑接種1萬3237人次，北市M痘疫苗合作醫療院所共計17家提供接種服務，其中夜間門診計4診次、假日門診計6診次，接種疫苗為預防M痘感染最有效方式，衛生局呼籲高風險民眾應盡速完成2劑疫苗接種。

衛生局表示，M痘病毒持續變異，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

衛生局表示，M痘病毒持續變異，2023年9月出現新的Ib分支病毒株，更具人際傳播風險，雖目前國內未檢出M痘新病毒株，但仍不可掉以輕心。接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，有接種M痘疫苗之個案，其症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，康復速度也較為迅速。

衛生局指出，M痘可透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液，如親密接觸之性行為、擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸造成人與人之間的傳染。M痘高風險族群包含近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者。

衛生局提醒，M痘症狀包含皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等，如出現相關症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。