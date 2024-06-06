上周有隻「離群鯨豚」游進東港大鵬灣後，有民眾6日發現牠疑似擱淺在佳冬鄉塭豐海堤沙灘，幸呼吸、心跳都穩定，救援團隊將把牠送往成大鯨豚中心檢傷評估。（海保署提供／謝佳潾屏東傳真）

上周有隻「離群鯨豚」游進東港大鵬灣後，雖有熱心民眾用橡皮艇、舢舨以低速緩慢的方式引導牠至海水較深的區域，助牠游回大海，但有民眾6日發現牠疑似擱淺在佳冬鄉塭豐海堤沙灘，幸呼吸、心跳都穩定，救援團隊將把牠送往成大鯨豚中心四草搶救站，做進一步檢傷評估。

上周有隻「離群鯨豚」游進東港大鵬灣後，有民眾6日發現牠疑似擱淺在佳冬鄉塭豐海堤沙灘，幸呼吸、心跳都穩定，救援團隊將把牠送往成大鯨豚中心檢傷評估。（海保署提供／謝佳潾屏東傳真）

海保署指出，海保救援網（MARN）6日上午6時45分接獲海巡第八巡防區通報，在屏東縣佳冬鄉塭豐海堤沙灘發現1隻活體擱淺鯨豚，救援團隊立即趕赴處置，而經現場初步評估，該鯨豚是短肢領航鯨，體長為285公分，呼吸、心跳狀態尚穩定。

海保署表示，上周有隻鯨豚游進大鵬灣，而經初步比對該隻鯨豚照片與擱淺短肢領航鯨的特徵，很可能是同一隻，目前正由海巡人員、救援團隊等單位，協助將該隻領航鯨送往成大鯨豚中心四草搶救站檢傷評估。

海保署說明，短肢領航鯨特徵圓頭有明顯額隆，背鰭位於中央，基部相當寬且像斧狀往後，當中成年體長約5至6公尺，體重可達約3000公斤，主要分布在三大洋的熱帶與亞熱帶海域。

海保署進一步說明，領航鯨的活動範圍大，常出沒在水深陡降的大陸棚邊緣或水深處，會根據食物的出沒而移動，台灣曾發生過零星體擱淺個案紀錄，但海上目擊以宜花東海域偶可見到，有時會停留在花東海域數周。