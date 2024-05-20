許多人交往後常常得跟另一半進行生活上的各種磨合。一位女子發現，男友常常尿尿後在馬桶座墊留下尿漬，讓她感到相當痛苦，最後終於忍不住撂話，「如果再被我看到一次馬桶蓋上有尿漬就分手」，男友卻認為她根本在情緒勒索，雙方因此大吵一架，貼文曝光後引發熱議，許多網友發現女子男友一氣之下罵了三字經，紛紛勸她分手為上。

原PO在Dcard發文表示，男友常常尿尿後在座墊留下尿漬，讓她每次去男友家拜訪都為此避免去廁所，最近她發現男友又在她家馬桶座墊留下尿漬，婉轉提醒後卻被大罵三字經，男友認為自己有在改變衛生習慣，但原PO都沒看到，「我犯什麼滔天大罪，要被開這種爸爸開給小孩的威脅？」

原PO指出，最後她撂下狠話，「如果再被我看到一次馬桶蓋上有尿漬就分手」，但也無奈感嘆，其他情侶可能是因為嚴重的事情分手，自己卻是因為馬桶上有尿漬而發生感情危機。

對此，許多網友紛紛回應，「這什麼自以為是的大男人主義，還對妳罵髒話，這我真的不行，不分就留著等端午」、「撇開妳的這件事不談，一個上頭會罵妳髒話的，留著幹嘛⋯等著他問候妳祖宗十八代喔」、「會接受男友罵自己三字經的女生，我只看過89妹」。