不少上班族也是外食族，除了飲食不均衡外，日常壓力負擔也非常重，長久下來身體健康都會出問題。一名網友透露，因為工作壓力加上長期外食的關係，有了嚴重的便秘問題，蹲一次馬桶就要花一小時起跳，讓他非常困擾。

鄉民「yujuan125」今（24）日在PTT女板表示，前陣子屬於工作的旺季，上班時忙碌壓力很大，加上長期外食的關係，出現嚴重的便秘問題，有時候蹲個馬桶就要一小時起跳，加上自己沒有在外面上大號的習慣，感覺休息時間全都花在廁所裡面了。

原PO提到，上星期連續4天都大不出來，他因此到醫院求助，醫師除了開藥也建議多補充益生菌，並調整飲食多吃纖維性蔬菜及水果，而他每天除了都有喝2000cc的水外，目前也嘗試每天早上空腹喝熱水，喝優酪乳、養樂多，吃奇異果、香蕉等，但效果都沒有想像中的好，想知道其他人有沒有什麼解除便秘的好方法。

其他人則分享「認真說，芭樂、火龍果，喝那些飲料太甜了，也不是長久之計」、「吃些黑芝麻試試看」、「我是吃燕麥跟膳食纖維」、「我因為控制飲食，天天吃subway，意外發現這樣做之後排便都很順暢」、「早上空腹喝水500以上，下午就會想拉了」、「外食族還是要看吃什麼呀，像我身邊吃健康餐的也可能便秘」、「火龍果是真的，吃一兩顆保證上廁所！番茄也很棒，我也是便秘人，這些我都有效」。