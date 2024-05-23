現代人大多注重自己的隱私權。一位女子近日到醫院看診後準備自助繳費，沒想到後方老人不好好排隊，而是雙眼緊盯他的螢幕，甚至一度出手要幫他進行操作，讓他忍不住感嘆，「台灣老人是不是沒什麼隱私意識？」，貼文曝光後引發許多網友共鳴，有內行人則分享，此時只要瘋狂乾咳，多能嚇到對方趕快遠離。

原PO在PTT發文表示，某天她到醫院看完診要自助繳費，後方的老人卻不排隊而是站在旁邊等候，雙眼緊盯著她的螢幕，嘴上不斷搖頭碎念「這麼年輕看婦科喔？」、「男人不可靠齁，讓妳自己一個人來」，甚至出手想幫她進行操作，讓她忍不住說，「這麼想知道我看什麼病喔，幹嘛盯著我的螢幕看？」，老人才終於閉嘴，但是雙眼還是緊盯她的螢幕。

原PO指出，自己之所以看診只是為了要玩水才去開藥調整，結果卻被老人廣播就醫的科別給整個排隊隊伍，讓她怒轟完全沒有距離感，「台灣老人是不是沒什麼隱私意識？」

對此，許多網友紛紛回應，「直接開噴啊，說看三X，乾你屁事之類」、「我也覺得～為什麼有些人都要貼很近？不管老少都有這問題，對別人保持一點距離比較禮貌吧」、「年輕人真的比較有」、「看到這篇差點以為是我自己發的文，尤其是排隊都不保持距離，真的讓人超厭煩」、「會覺得很煩，到底關他們屁事啊」、「我教妳一招啦，在台灣特別好用。妳覺得別人排太近，就用力裝咳嗽，而且是乾咳那種。台灣人超級怕死，一看妳咳嗽絕對離妳遠遠的」。