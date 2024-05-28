消息人士說，各方仍在就投資規模和地點展開討論，AWS正在考慮擴大在米蘭的現有站點，或建設一個新站點。

AWS於2020年在義大利推出首個雲端，並計畫到2029年總共投資20億歐元。據AWS公司網站顯示，包括豪華汽車製造商法拉利、保險商忠利保險都是它的客戶。

一位消息人士說，AWS在義大利的投資規模將達數十億美元，但可能達不到在西班牙的規模。AWS最近公布了對西班牙東北部Aragon地區資料中心，進行157億歐元投資。

AWS也在建置基礎設施，以便為電信客戶提供雲服務。在本月稍早時，德國電信業者Telefonica Deutschland說，計畫將100萬名客戶轉移到AWS雲端中。成為亞馬遜成功爭取的雲端客戶。

AWS在兩周前也宣布，計畫到2024年之前，在德國投資78億歐元。

AWS在去年宣布，要將數據儲存在歐盟的伺服器上，以保護高度受監管產業中政府和客戶資料隱私。

分析師表示，由於人工智慧的熱潮，推動了雲端基礎設施市場的反彈和成長，許多大企業客戶在去年停滯之後，現在又開始在雲端運算上進行投資。

Alphabet於2020年達成了一項具有里程碑意義的協定，向義大利最大的銀行聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)提供雲端服務。目前Alphabet已在義大利投資10億歐元，用於建立聯合商業銀行所依賴的兩個雲端區域。