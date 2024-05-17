北市府近年將扶植新創產業列為重要工作，成立了13座新創基地。不過民進黨台北市議員洪婉臻發現，其中赫然發現市府公有地被賤租，美其名成立新創基地，事實上已成了企業銷售據點，而拍板此案的正是前市長柯文哲，除了租金低於行情外、新創面積占比過小，竟還違背了「台北市市有公用房地提供使用辦法」規定，簡直像是北士科的翻版。

洪婉臻表示，2016年柯文哲以扶植新創之名，將內湖區兩塊大面積的市有地，分別租給北區奧迪和台灣特斯拉公司「發展新創」。細究發現，用做新創的面積卻小得離譜，按照當年的「台北市市有公用房地提供使用辦法」第4條第2項規定，市有地出租「使用契約期間以不超過3年」為原則，但柯前市府卻於招標規定中放寬到五年，並且可以續約一次超過4年，明顯違反規定。

洪婉臻質疑，為何柯文哲會開此特例？又是為誰開此特例？接續蔣萬安執政打著新創大名，卻完全狀況外，簡直是監督不力恐釀放水嫌疑。對此，洪婉臻議員要求：一、市府檢討運用市有地扶植新創產業的作法，提供更高比例的新創空間，避免以新創之名行營利之實。二、檢討出租合約的租金調整規則，租金應按年調整以符合行情。三、檢討合約年限不符規定的缺失。

產發局長陳俊安指出，關於出租面積和實際新創進駐，確實有檢討空間。因現在在合約中，之後會重新檢視，新創20％如何核實計算，會嚴謹審核。至於租約問題，也會去了解，簽約當時是不是有特別時空考量或法規引用。