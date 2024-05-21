台北市戲劇獎評審機制遭戲劇界人士認為不公平，文化局表示，原則由看戲觀察團成員中遴聘，並未排除觀眾代表成員加入。（劉瑋晴攝）

台北市第1屆戲劇獎於5月開放報名，但遭業界質疑，官辦戲劇獎恐影響獨立性，另文化局首創「看戲觀察團」制度，公開徵選10位觀眾代表參與評審過程，不過至今未明確說明觀眾代表篩選標準，文化局表示，觀眾代表將邀請熟稔劇場生態的專業人士協助遴選，首屆辦理難免有不完美之處，後續將視情形逐步調整。

文化局日前公布戲劇獎評審機制，由「看戲觀察團」50名評審，包含戲劇領域專家學者、藝評媒體及10位觀眾代表組成，其中觀眾部分須經書面審查與面試進行篩選，最終選出10位觀眾一同評比，但觀眾僅能參與初審。在獎項部分，報名作品須在台北市公有劇場演出且正式售票至少3場次以上。

劇場界人士表示，觀眾代表僅能參與初審，且文化局另以書審、面試方式篩選觀眾，評審標準與過程皆未公告，複、決審觀眾都不能參與有失公平，且許多演出為發展自行特色及資金考量，不再局限於正規劇場演出，卻因此不具報名資格，恐被傳統框架綁住，無法反映時代潮流。

文化局表示，複、決審委員將參考獎項類別、專業比例及看戲場次等，原則由看戲觀察團成員中遴聘，並未排除觀眾代表成員加入。目前文化局已完成評審組織及評審方式，為保持評審工作之獨立性，不便對外公開相關細節。

文化局說明，限制報名之演出場地範圍於台北市公有房地之劇場，是考量整體量能及尚需逐步建立適合台灣劇場環境之獎項辦理模式，因此現階段先預估可行的量體及範疇辦理，第1屆台北戲劇獎仍在初辦階段，首屆辦理難免會有不盡完美之處，未來站穩腳步後會逐漸擴大能量，後續將視情形逐步研議、調整。