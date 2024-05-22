現任台北市警察局長張榮興，即將於23日走馬上任警政署長一職。而北市警局長一職，據傳將由過去曾在318學運時，擔任中正一分局長指揮警方處理陳抗事件的方仰寧接任。對此台北市長蔣萬安22日則直言，到目前為止內政部都還沒有來跟北市府聯繫有關市警局長人事的消息，他也認為內政部與警政署屆時會將各方意見納入考量。

台北市長蔣萬安22日下午進入議會，進行市政總質詢的答詢。民進黨台北市議員顏若芳在質詢時，詢問蔣萬安是否支持方仰寧接任台北市警察局長一職？對此蔣萬安則表示，警、政一條鞭，人事部分需要再跟內政部溝通。不過蔣也透露，內政部到目前為止都未與市府聯繫，也無談論任何有關北市警局長一職接任的人選，但他也相信未來內政部或警政署會將各方意見納入考量。

顏若芳也質疑，當時方仰寧在擔任市警局中正一分局長時，不僅警方遭到控告，甚至有不少青年學子遭到「未配戴編號」的員警毆打，事後警局的檢討報告也指稱，未來在處理陳抗事件時，必須符合法規與民主等相關規範，「被稱作『反陳抗戰神』的方仰寧，是否真的適合擔任北市警局長一職？」

蔣萬安則強調，身為市長，未來面對台北市的各項陳抗事件，一定會秉持自由民主、法治國家的原則，尊重民主自由與法治等原則。