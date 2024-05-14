女星大S（徐熙媛）2021年與汪小菲離婚後，因電話號碼沒換和20年前舊愛韓星具俊曄復合閃婚，傳為演藝圈的佳話，也讓具俊曄的一舉一動受到不少關注，而日前就有網友翻出他過去與香港四大天王黎明同框的畫面，但具俊曄的造型被網友笑稱是「黎明和他的保鏢」。

具俊曄與大S精采的戀愛過程，不僅受到台韓網友注目，就連大陸網友也緊盯後續發展，然而，近日有網友翻出具俊曄過去和黎明同框的影片，原來當年黎明紅到韓國，身為韓流始祖的「酷龍」則邀請對方上節目，只見具俊曄穿著緊身上衣露出完美肌肉線條，請黎明以韓文自我介紹，黎明便僅說了一句韓文的你好，隨後兩人各自講著韓文、粵語，雙方變成在雞同鴨講。

影片一出，有不少網友開始比較兩人的外型，「當時顏值處於巔峰狀態的黎明，皮膚白皙，比膚色黝黑的具俊曄討喜」、「黎明當年在韓國特別火，是很多韓國女生的男神呢」，甚至有人開玩笑說：「好像看到黎明和他的保鏢」、「光頭的駕車教練」，不過也有網友大讚具俊曄，「原來大S老公具俊曄居然和黎明同台過！歐巴和黎明這身材氣質也太絕了」、「怪不得大S喜歡他」。