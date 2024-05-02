黎明技術學院智慧製造人才培育中心揭牌後產官學各界貴賓合影。（黎明技術學院提供）

黎明技術學院2日舉行智慧製造人才培育中心揭牌啟用儀式。這標誌著學院與國內智慧穿戴裝置領導品牌Garmin台灣國際航電、生產製程模範生新日興、鑫禾科技以及鴻佰科技攜手合作的新里程碑。

黎明技術學院與Garmin台灣國際航電持續長達6年的國際產學合作，並獲得生產製程模範生新日興及鑫禾科技各自捐贈的3套高精密智慧機械手臂的加持。透過這些合作，學院得以與鴻佰科技攜手合作，共同打造AI伺服器PCBA產線，為學生提供實際的學習環境與就業機會。

黎明技術學院校長林明芳表示，在落實聯合國ESG、SDGs永續發展目標的努力下，學院與產業的緊密合作至關重要。他強調，唯有跟上產業升級、切合國家發展策略，才能培育出可為業界所用的人才，同時實踐董事會永續經營、完全就業辦學理念。學院董事長許耀基也表達了對各方支持的感謝，並期許學院能在第3波轉型中持續成長。

鴻佰科技資深協理陳春輝表示，學院展現出對智慧製造轉型的熱忱與決心，而他們的努力也使學院在爭取產線設備方面脫穎而出。未來，鴻佰科技將樂意提供實習與就業機會，並共同開設相關課程，培育AI時代所需的新一代技術人才。

新日興總裁呂勝男也表示，智慧製造需要更高端、更細膩的技術，學院的努力將使學生盡早接觸並學習業界所需的設備與技術。紡織產業綜合研究所所長李貴琪則強調，學生在如此完善的設備與資源學習，將有助於降低學用落差，並培育產業所需的人才。