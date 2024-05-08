川湖今天下午舉行線上法說會，挾深耕伺服器滑軌技術，川湖在AI伺服器CSP及Nvidia等客戶取得高市佔率，為公司營運挹注新成長動能，受惠於AI伺服器新案子出貨逐步放量，川湖第1季業績表現亮眼，第1季合併營收為19.38億元，年增66.86%，營業毛利為12.07億元，年增78.33%，合併毛利率為62.29%，年增4個百分點，營業淨利為10.11億元，年增87.23%，營業淨利率為52.18%，年增5.67個百分點，在業外挹注下，稅後盈餘為13.87億元，年增2.03倍，每股盈餘為14.55元。

就產品組合來看，第1季伺服器產品佔比約77%，廚具約佔22%，其他約佔1%。

川湖4月合併營收為7.94億元，月增2.39%，年增79.97%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為27.33億元，年增70.48%。

展望未來，王俊強表示，第2季AI伺服器持續成長，且傳統伺服器跟廚具出貨恢復正常，預估有機會季增，下半年也會比上半年好，至於是不是逐季成長要看第2季營收力道，我們認為2024年就是穩健的一年，毛利率及營業淨利率也會比去年整體平均值高。

王俊強表示，川湖一直開發高價值產品，過去毛利率都穩穩的，AI新產品讓毛利率又跳到另一個境界，我們目標是維持核心價值，把產品分更廣更散，戰戰競競地幫股東保護好公司應有的趨勢。

隨著客戶訂單增溫，川湖廠區稼動率已從去年初的30%拉升至目前的55%，王俊強表示，去年10月完成的川益二廠自動化產線比一期還好，未來如果稼動率到70%，預計兩年左右會開始動工進行三期及四期廠房擴建。

為因應北美地區客戶需求，川湖亦將投資3000萬美元(+-數百萬美元)在美國休士頓設立自動化新廠，預計明年底開始量產。

王俊強強調，AI時代我們應用過去技術，配合新應用掌握契機再延伸，無論是Nvidia或CSP廠，川湖都擁有一定的定位，提供客戶我們最快最好的產品技術與服務，4月營收不是高點，是新紀元的開始，未來2到3年，甚至3到4年的展望很樂觀，營收會穩定上去。