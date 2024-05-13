中美AI政府間對話首次會議 5／14日內瓦舉行 20:072024/05/13 工商 張漢驊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綜合陸媒報導，為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美將於當地時間5月14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧（AI）政府間對話首次會議，就AI科技風險、全球治理，以及各自關切的其他問題進行交流。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市消防參訪警大 火調專家實務交流探訪科技殿堂 重啟中日軍事交流 陸軍官本週訪日參觀自衛隊基地 中美機艦南海交手 前空軍副司令：大陸戰略有點改變了 #交流 #AI #對話 #首次會議 #中美 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 第7屆海峽兩岸青年發展論壇7月登場 即起開始報名 19:272024/05/13 兩岸 台日交流不只台積電 國發會主委：地方創生也是台灣之光 13:172024/05/13 財經 王毅總結習近平訪歐行 提「夫人外交是亮點」 21:092024/05/12 財經 OpenAI將推AI助理 據傳具備視聽功能 00:022024/05/13 財經 陸方海警頻闖金門水域 陳建仁籲停止：對等、和平下對話 18:212024/05/13 政治 新南向布局報喜！新穎生醫DNlite-IVD103獲印尼核准上市 18:122024/05/13 財經 國1大雅交流道通車！2026台中市長熱門人選齊聚 4人反應曝光 20:092024/05/13 政治 邊談氣變合作邊加徵關稅 陸批美：不要既修路又挖坑 16:312024/05/13 兩岸 台股創新高後賣壓出籠 因為「他們」扯後腿 11:362024/05/13 財經 AI精準行銷模型一年省1,500工時 永豐攜手微軟擁抱生成式AI 18:062024/05/13 財經 安謀傳開發AI晶片目標明年量產 正與台積電洽談 21:092024/05/12 財經 等了14年！國1大雅系統交流道啟用 將縮減至少20分鐘車程 18:502024/05/13 生活 米其林餐廳Ukai高雄初夏菜單登場 搭晶英推一泊二食專案 17:522024/05/13 寶島 國1大雅系統交流道銜接台74線通車 陳揆：可節省行車時間 18:462024/05/13 財經 勤誠展望優 法人升評來了 18:462024/05/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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