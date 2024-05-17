藝人黃子佼去年被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，遭民眾告發後，檢警搜索查扣黃的硬碟，發現黃加入網路偷拍論壇「創意私房」，購買7部未成年少女不雅片，台北地檢署第二度偵查後今提起公訴。此外，黃指稱大S等6人涉犯吸食毒品罪部分查無不法，予以簽結。

部落格「和我一起．走在法國的365天」在2023年6月19日發文，作者Zofia說出自己17歲時，遭電台主持人強吻、拍裸照等，文章對加害人的身分描述，讓人聯想到黃子佼。黃子佼當天就上傳3支影片分別20分18秒、3分07秒、2分04秒，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者，對被害人道歉，並自認「有點變態」。

黃子佼的道歉影片除了自述童年與工作經歷外，也在影片中突然大爆料，「那些煽風點火的，圍觀的，落井下石的。你們都沒有秘密嗎？」說出13位藝人的黑料，包括點名大S、小S、柳翰雅、范曉萱、周俊偉吸毒嗑藥，「她們可以去否認，然後紅了20幾年，就算被周刊拍到還是可以否認」。

黃子佼另外直指具俊曄硬塞藥，「第一次去韓國印象很差，當時跟大S、具俊曄一起在飯店嗑藥」，「我不快樂，我還記得在浴室，光頭很大隻，他可以把我抱進去任何地方，我就不得不吃。」當然不只這兩次，在飛碟對面的夜店「裡面都在嗑啊」，還提到曾因吸食大麻接受勒戒的胡瓜、庹宗康，稱「大家都還付出了一點什麼，大麻也好、搖頭丸也好，那時候因為不流行社群，所以很多藥頭可能也都沒機會爆料。」

檢察官也因此分案調查，大S等6人遭控施用毒品搖頭丸部分，經採集大S、小S、范女頭髮、尿液，具男尿液檢體檢驗結果，三女均檢出部分毒藥物反應（具男則無），但與三人提出之診斷證明、處方、門診紀錄等所服用藥物成分相符，難認其等有非法施用毒品；至於柳女、周男長期在境外，且黃子佼證稱未曾看過2人施用毒品，無從逕認其2人有施用搖頭丸之犯嫌。

檢方指出，具男等人在韓國某飯店以強暴方式餵食黃男毒品搖頭丸部分，因黃男對於犯罪時間、地點、情節等均無法為具體陳述，且案發地點在國外，難以調查，黃男又表示無追訴之意（又如確發生於2000年間，亦已罹於20年之追訴權時效），自難認有何具體不法犯嫌。由於查無具體犯罪情節，因此予以簽結。

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