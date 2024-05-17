52歲黃子佼去年捲入性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，檢警搜索黃子佼的硬碟時意外發現他持有7部未成年少女不雅片，還是創意私房會員，原本北檢依違反《兒少性剝削防制條例》給予黃緩起訴2年，高檢要求續查後，北檢今(17日)提起公訴。對此，狗仔葛斯齊先前上節目，透露為了這個案件一度想申請創意私房會員一探究竟，更坦言2011年就收到黃子佼性騷擾別人的消息，向受害者確認兩指證，才認為對方說的應該有可信度。

葛斯齊先前在《新聞挖挖哇》表示，其實黃子佼跟戀童癖扯上關連，他2011年就收到相關的風聲，當時有位男性先打給他，表示身邊有位女子是受害者，想請她直接跟葛斯齊爆料，葛斯齊答應後就跟這位受害女生搭上線，女子表示自己當年是被黃子佼帶回家，並強調是「民權東路內湖家」，葛斯齊認為這點沒錯，確實是他們所知黃子佼家的位置，再問她黃子佼所開的車，女方回答：「銀色的進口車」，這點也跟他們握有的資料一模一樣。

黃子佼妻子孟耿如也被牽累。（圖／中時資料照）

求證這兩點後，葛斯齊認為該女的說法有可信度，女子接著表示當時被黃子佼帶回家後，要求換上蘿莉風格的衣服，在拍攝期間因為角度問題，黃子佼可能會出手幫忙，「她（受害女）就說她感覺到不舒服」，但2011年收到的爆料沒提到強制性交。

葛斯齊談收到關於黃子佼的爆料內容（21:35起）。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

葛斯齊進一步表示，為了想知道黃子佼涉及的論壇「創意私房」葫蘆裡到底賣什麼藥，自己一度想要去申請會員調查，進去後才知道要實名登錄，會員有分4個級別，4級最高、人數最少，會員費最貴，可以看的影片最多，最高的會員不僅要繳8000元，還有「投名狀制度」，就是你自己也需拍片丟上去，因此該網站的影片庫才會如此龐大，葛斯齊更批：「這等於說它是一個共犯結構」。

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