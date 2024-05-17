烏俄戰爭邁入兩週年之際，黑熊民防教育協會辦理「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」，將於5月22日於台北集思會議中心國際會議廳舉辦，邀約近20位國內外重要⺠防領袖與專家學者及NGO實務⼯作者進⾏經驗交流與知識分享，針對烏克蘭防衛、台海局勢、⺠防及軍⺠合作為主題，探討烏克蘭戰役經驗、歐美各國第⼀⼿的防衛經驗與政策架構以及台灣⽬前⾯臨的防衛困境等，盼透過論壇提升台灣⺠間防衛意識，促進進⼀步的政策討論與對話。

黑熊學院共同創辦人、民進黨立委沈伯洋表示，本次論壇邀請近20位國內外民防領袖齊聚，是台灣歷年來含金量最高的民防論壇，尤其包含多位烏克蘭戰區民防全線領袖到訪，可望從現行烏克蘭戰役，以及各國防衛經驗以及政策架構進行深度交流，這些寶貴經驗有助台灣接軌國際，學習並汲取適合作法，更重要的是進⼀步促進政策討論與對話。

黑熊民防教育協會與黑熊學院希望透過辦理台灣首次、規模最大的「全球⺠防領袖論壇」，聚攏全球近20位，包含來自美國、烏克蘭、波蘭、捷克、愛沙尼亞等多國學者專家，專長領域涵蓋新地緣政治、國際情勢、資訊作戰、東亞研究、現代戰爭與混合戰爭等，其中烏克蘭前國會議員、國際烏克蘭勝利中心（ICUV）聯合創始人、歐洲價值觀中心台灣辦公室主任、中央研究院社會學研究所副研究員等國內外重要專家學者及NGO實務⼯作者進⾏經驗交流與知識分享，可以說是當前含金量最高的民防論壇。

「全球⺠防領袖論壇」依據烏克蘭防衛、台海局勢、⺠防及軍⺠合作為主題來探討五大專題：「烏俄衝突十年回顧」、「新型態戰場的科技應用」、「區域衝突角力：中國的角色與台灣的因應」、「民防韌性準備」、「如何有效在台灣推動民間防衛：國防基礎建設以及官民合作」，以學者的專業身分來分享烏克蘭戰役中的親身經驗、歐美各國第⼀⼿的防衛經驗與政策架構、以及台灣⽬前⾯臨的防衛困境等，來提升台灣⺠間防衛意識，盼能促進進一步的政策討論與對話。

本次論壇以「烏俄衝突十年回顧」開啟序曲，深化全球對烏俄戰爭敘事、背景和發展的理解，進而提升台灣人民對國家安全的重視。歷時兩年多的烏俄戰爭，讓世界看到烏克蘭的勇敢堅毅，贏得全世界的敬佩，但在剛毅的背後，是烏克蘭歷經將近十年的準備。

⾃2014年俄羅斯入侵並佔領克⾥米亞，烏克蘭即意識到「戰爭是現在進⾏式」， ⽽克⾥米亞事件作為烏克蘭的轉捩點，迫使烏克蘭進⾏破釜沈⾈的改⾰，從軍隊訓練、武器換裝、組織編制，到⺠間的防衛訓練、避難準備。

在面對不斷變化的地緣政治和安全挑戰的當下，民防教育和社會韌性成為國家須重視的議題。台灣作為一個位於地緣政治脆弱地區的國家，面對來自極權的安全威脅和不穩定因素，使政府重視與國際組織和盟友的合作，共同分享經驗和資源，民防教育被視為提高台灣社會韌性的重要手段之一。

今日記者會上，黑熊民防教育協會特別邀請到三位烏克蘭籍專家學者，包括烏克蘭籍民主聯盟東亞辦事處代表Mariia Makarovych、基輔陸軍轉型與裁軍研究中心亞太地區部門主任Yurii Poita以及國立政治大學國際事務學院博士後研究員Dmytro Burtsev到場，分享自身烏俄戰爭親身經歷以及面對台海緊張情勢時民防教育的看法。

Mariia Makarovych表示，2014年之前，烏克蘭軍力相對薄弱，面對俄羅斯在東面的入侵主要來自民間社會的志願者協助對抗，這凸顯如果社會不了解局勢的危險性，任何做法都不會奏效，也因此烏克蘭透過國內社運推動民防教育，烏克蘭人開始清楚為何而戰，2014年之後開始積極顯現。

Dmytro Burtsev進一步表示，2014年至2022年間烏克蘭因為戰爭，開始大幅展開國內訓練戰備與急救，具體來說是戰爭推動國家改革民防體系，但實際是創造我們國土的防禦制度，但還是為時太晚。

面對台海複雜情勢，他進一步表示，台灣民間社會應該認真看待危機的可能性，進而願意參與教育和培訓。社會願意理解並願意離開舒適圈，因為舒適圈往往不總是安全的，若沒有這些共識，民防教育將很難落實。