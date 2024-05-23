中共東部戰區宣布在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。陸委會23日呼籲北京當局理性克制，並指軍事威嚇無助兩岸和平，希望北京當局應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。

針對中共23日宣布在台海及金馬周邊展開聯合演訓，陸委會同日表達強烈抗議與不滿，要求中共應停止不理性的軍事挑釁作為。

陸委會強調，台海的和平穩定是全球關切的議題。當前國際高度關注兩岸情勢，呼籲中共勿再以軍事威脅台灣。根據陸委會近期民調，逾9成台灣民眾不認同中共軍機艦繼續在我周邊活動（92.6％）。北京當局應充分認知威嚇無法爭取人心，只會造成兩岸對立升高及區域情勢動盪。

陸委會再次呼籲，北京當局應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。

大陸委員會23日舉行例行記者會，針對中共23日宣布在台海及金馬周邊展開聯合演訓，陸委會副主委梁文傑（圖）發表陸委會聲明，表達強烈抗議與不滿，要求中共應停止不理性的軍事挑釁作為。（劉宗龍攝）

另針對214大陸漁船翻覆事件的後續處理，陸委會副主委梁文傑也在同日的例行記者會上表示，過去在金門馬祖，我方海巡隊與陸方漁政船等長期以來都有相當緊密的合作與溝通。但是從今年二月份發生所謂三無漁船翻覆事件之後，陸方就經常性有海警船進入我方禁限制水域。對此，我方希望事件能夠趕快落幕，而雙方的溝通是一直在進行的，但是溝通有沒有效，就要看陸方的想法與方向。