高雄市不動產仲介公會理事長即將在5月29日改選，選舉進入白熱化。由現任理事長簡志坤推薦參選的鄭曜德，近日獲得多位非永慶體系店東支持，包含高雄市不動產仲介公會現任副理事長林資雄和林培生、現任理事顏尹伶及吳柏寬，皆公開表態支持鄭曜德擔任新任理事長，展現強大競爭力。

業界前輩力讚他的服務熱忱

台灣房仲業資深前輩林資雄副理事長表示，鄭曜德待人誠懇、友善親切，在高雄不動產仲介公會服務逾20年，熱心參與公會事務，更曾自掏腰包贊助活動。他指出，鄭曜德擔任永慶不動產店東期間，屢創佳績，足證其領導管理能力。

林培生副理事長則認為，公會理事長需具備熱忱、理念、號召力等特質，而鄭曜德背後有永慶房產集團奧援，能有效整合資源、凝聚會員力量。

自營品牌業者肯定其專業能力

經營自營品牌超過25年的顏尹伶理事表示，鄭曜德出身永慶加盟體系，加上長期在公會服務，熟悉產業生態，當選後能帶領公會、幫助自營品牌向上提升。吳柏寬理事則認為，鄭曜德若當選，可望凝聚其他會員力量，共同爭取資源、發展產業。

鄭曜德承諾 創造多贏局面

鄭曜德表示，若當選理事長，將致力於促進產業精進、帶領會員正向發展、保障消費者權益。他並強調，將打造專業公正、公益助人的公會，為產業、會員、消費者、社會創造多贏局面。

在他籌組的理監事服務團隊中，確定延攬近四十位來自各大房仲品牌優秀且熱心的夥伴，其中近十位來自自營品牌，誓言打造專業公正、公益助人的公會。