中華演藝總工會、台北演藝工會前理事長康凱（本名陳桓浩）日前遭控於2023年9月15日在中華演藝總工會進行業務交接時，離開時帶走有證書字樣的物品，被L姓員工阻止，康凱一氣之下出手掐L姓職員脖子，致L姓員工致頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷等傷害，台北地檢署偵辦後，將康凱依傷害及恐嚇罪嫌起訴。康凱今（23）日出席演藝人員端午餐會，一再強調自己已經78歲，對方才30多歲，不可能打贏對方。

康凱曾跟小他27歲曹雨婷相戀，如今2人對簿公堂，康凱今怒轟曹雨婷做了很多違法的事，包括金流不透明、私拿當理事長的費用，甚至拿他私章亂蓋簽呈，「看她把我打壓成什麼樣子！曹雨婷當理事只能拿車馬費，但她一個月拿8萬5，找女兒當總幹事，這不是在搞事嗎？很有問題，我之後會告她」。康凱甚至感嘆，不要跟紅包場的女星交往，要大家閃遠一點。

康凱還說，自從曹雨婷接任台北演藝工會理事長後，原本70歲以上的會員不用交會費，現在1個月通通要給工會230元，「很多人跟我反應這件事，70歲以上不用給，本來就是潛規則，幾十年都是如此，我們演藝工會是個家 」，不滿對方胡亂搞。

此外，康凱透露今早才為了與L姓員工的紛爭出庭，他也會告對方違反人身自由 、誣告，絕對會再上訴，怒喊：「全部都是曹雨婷在背後操作。」