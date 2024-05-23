台北演藝工會理事長曹雨婷跟舊愛康凱近年常槓上互撕，今（23）日2人又在演藝人員端午餐會上碰頭，除各說各話外，康凱還指控曹雨婷對他家暴2次，私下拿了不該拿的費用等。針對康凱的控訴，曹雨婷反而要他拿出證據再來說話。

曹雨婷遭質疑理事長身份！2婦失控爆吼「她潑我水」 衝突畫面曝

康凱說，自從曹雨婷接任台北演藝工會理事長後，就要求70歲以上的成員都要繳會費，「70歲以上不用繳是個潛規則」。但曹雨婷說，她接任理事長後，一切都是照工會規定來走，「在我接任之前，任何人都要繳，之後會討論，針對演藝圈有貢獻的長輩，就可以不用繳這筆錢」。

曹雨婷語帶不屑地說：「康凱這人，沒有什麼事不敢做，之前在中華演藝總工會時，那個會費都是進入個人帳戶。我們台北演藝工會，都是進入公共戶頭。」針對對方指控她金流不明，曹雨婷要康凱拿出證據再說話，表明自己不說話不代表軟弱，而是不願意讓他再傷害公會，未來紛爭都將依法處理。

此外，在曹雨婷受訪時，有2名演藝人員公開嗆她「下台」，原因是不滿曹雨婷非演藝人員出身，卻因為康凱關係，接下工會理事長，「我們不服氣，藝人都不服她，她沒資格帶領我們！」。另外一位演藝人員則是指控曹雨婷的助理不讓她說話，用茶潑了她一身，當場要曹雨婷跟她道歉。