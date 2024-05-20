新北市板橋區裕民街的一棟公寓6樓，張先生的租屋處，昨天（19日）凌晨遭人闖入後，對方持拔釘器對著他家玻璃就敲，連洗衣機也被敲毀，張先生調閱監視器後，在凌晨4時許就到派出所製作筆錄提告。

林姓男子凌晨跑到張先生住家外，用拔釘器砸毀住家玻璃跟洗衣機。（張先生提供）

林姓男子凌晨跑到張先生住家外，用拔釘器砸毀住家玻璃跟洗衣機。（張先生提供）

據了解，這名動手毀損的林姓男子（42歲），就居住在同一棟公寓的4樓，張先生與他兩人只是認識，但是並不熟悉，平時遇到就只是點頭打招呼而已，沒想到林男在凌晨會上樓來破壞東西，張先生表示相當生氣，有這種突然會爆炸的鄰居，根本就是不定時炸彈，太危險，此案件提告毀損絕對不和解。

警方表示，這起毀損案件，當時接獲報案，立即調閱監視器來釐清，確認涉嫌人就居住在公寓4樓，於當日早上9時許，查訪後發現男子需要強制送醫，隨後即叫救護車協助，男子持續在醫院觀察中，根據家屬說法，男子本身有精神方面的疾病，還有待出院後製作相關筆錄，全案依毀損罪移請新北檢偵辦。

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