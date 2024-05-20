一名在南部擔任藥商業務的鍾姓男子，在臉書PO上張貼競爭對手小美去除臉部，僅有胸部豐滿的照片，還標註「當對手那麼有『事業線』時，我該如何反擊」，事後有網友認出小美身分時，鍾男還留言「你內行」。小美認為鍾男涉及妨害名譽提告，但法官認為，「事業線」一詞並無貶抑、負面之意，僅能聯想到胸部豐滿或頗具姿色的女子，無法認定鍾男有毀損名譽事實，因此判決無罪。

根據判決書，擔任業務的鍾姓男子，因為業務競爭激烈，於民國111年4月29日9時至11時30分許間，在網路上以自己名義，PO一張一名僅臉部未露出，手提容器步行在衛生福利部某醫院民眾候診區之女性照片。並在照片上標註「當對手那麼有事業線時，我該如何反擊」。

事後有民眾留言表示，「這是某人的學妹」，鍾男立刻回覆「你真內行看奶就知道」，小美得知後，認為鍾男涉及指摘及傳述，她有以姿色取得客戶訂單之不實事項，已毀損她的名譽，因此向地檢署提告。

鍾男辯稱，該則貼文中的照片無法直接辨識出為小美，且貼文中提到「事業線」3個字是指很有事業心的意思，不是指胸部。因為當時自己在低潮期，她只是思考想對手那麼有事業心，該如何努力，並沒有要攻擊人。

法官審理後認定，事業線原意指人的掌紋(即所謂生命線、事業線、感情線)，後引伸為女性胸部之乳溝，但是「事業線」一詞，文義本身應無貶抑、負面之意思，一般人看到，應會猜測胸部豐滿或頗具姿色，難以認會有具體「女方有以姿色取得客戶訂單」之情形，因此判決無罪。