立法院17日爆發激烈衝突，民進黨立委鍾佳濱爬上主席台、擒抱撲倒國民黨立委陳菁徽，引發外界譁然。陳菁徽今（20日）下午赴北檢提告鍾佳濱故意傷害與性騷擾，她更忍不住落淚跟家人道歉，很多家人分布全台跟世界，「沒有好好照顧好自己，讓大家為我擔心、受怕」。
陳菁徽表示，上周五以來獲得許多人關心，一整天在立院執勤勤務，忘記自己其實個受傷的人，回家掀開衣服竟然左腰、臀部都是大面積黑瘀青，在綠委眼中口口聲聲反對性騷、反暴力的原則在哪裡？強忍情緒至今...。說到此，她更忍不住落淚跟家人道歉，很多家人分布全台跟世界，沒有好好照顧好自己，讓大家為她擔心、受怕，也要跟同黨委員議員道歉，很不好意思連累大家要出席這場記者會。
陳菁徽提到，很難相信過去20年，身為一名站在第一線醫師，竟然會因為被立法院執政黨同事暴力性騷施暴，而上遍全世界媒體頭版，今天想起來很是不堪，難道這就是民進黨的平權？
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