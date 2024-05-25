【立院表決戰】爆綠營也想國會改革！ 謝龍介呼喚「清德兄」支持 @ChinaTimes

立法院昨（24）日院會續審國會改革法案，場內朝野立委對立，場外也聚集逾萬人表達訴求。國民黨立委謝龍介昨在立院國是論壇上透露，有很多民進黨的人都私下說也想要國會改革，但人在黨內身不由己，在野黨站出來是撥亂反正，把官商勾結剷除，「賴總統，清德兄，你支持國會改革，就是最好的反對黑金」。

謝龍介昨在國是論壇上說，要用很嚴肅的心情報告，「民進黨很多好朋友，私底下都偷偷跟我說，他們也想要國會改革，但是心有餘而力不足，人在黨內但是身不由己，我們要體諒他們，但我們勇敢站出來，就是要撥亂反正，國會有監督權，之後甚麼人執政都一樣，都要受到嚴格、透明的監督，年輕朋友，這就是你們最想要的透明，不用抵抗做困獸之鬥，我們只是要把過去的官商勾結和貪汙剷除」。

謝龍介說，過去八年立法院變成行政院的立法局，行政權獨大，一顆雞蛋可以賺好幾億，資本額50萬；一個快篩小吃店，資本額20萬賺了十多億；還有疫苗好幾百億。這還不夠恐怖，這個國家未來還要再交給他們，三千億、五千億一直拿去，改天都是年輕朋友要扛，「我們今天拚的就是一個健康的國家，來交給你們」，負債不要那麼沉重。

謝龍介也痛心說，看自己的故鄉台南，官商勾結、可惡至極，國會若沒有監督權，他們會繼續黑箱。做太陽能光電，資本額10萬，經過4年資本額變5億元，不用兩年就能上市，這都是國家的錢、從銀行搬的錢，也都是人民的錢，「你們願意台灣就這樣沉淪下去嗎？」做困獸之鬥，，我們只要把過去的官商勾結和貪汙剷除」。

「賴總統，清德兄」，謝龍介喊話，「你說你要反對黑金，這個時候支持國會改革，就是最好的反對黑金啦」。