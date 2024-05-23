桃園1名許姓男子參加職訓，期間與女學員A女相約便利超商喝酒聊天，過程中對A女拍打手臂、搭肩、雙手捧臉、撫摸頭髮、觸摸背部及腿部，事後又在車上強吻A女；A女事後提告性騷擾，並要求精神賠償10萬元，法院判許男要賠4萬元。可上訴。

A女主張，兩造一起進行職業訓練，於111年10月4日22時許，相約前往便利商店飲酒聊天，被告於23時至5日0時40分許，多次以拍打手臂、搭肩、雙手捧臉、撫摸頭髮、觸摸背部及腿部等方式碰觸原告，原告雖有不悅並曾口頭制止，然礙於情面並未當場離去。

後來因為職訓宿舍關門，兩人就在許男車上休息。然許男於上車後想親吻A女，A女以衣物遮蓋臉部拒絕，許男仍將A女衣物拉開，雙手緊抓A女手腕後親吻A女1次，A女因不勝酒力無力反抗，隨後在車上睡著。

A女因許男的行為而心情低落、厭惡、焦慮及緊張，並有失眠、做惡夢及胸悶等症狀，而需至診所就診。且A女因本事件而心理受創，無法信任他人，僅能進行短期工作。因此要求非財產上之損害10萬元。

許男辯稱，其在便利商店內與原告互動都是非常自然，如原告有不適隨時可以離去；且其沒有在車上親吻原告。原告僅有單一次就醫，無法證明心理受影響程度，且未能找到正職工作應與個人能力及就業市場有關等語。

法官檢視影像發現，被告碰觸原告之部位，堪認已與性有關，而踰越一般朋友往來之程度。

且檢視雙方LINE對話，「你不是問我，還記得多少喝酒那時的事嗎？我昨天一整天都不太舒服......過了一天了你都沒有什麼話要跟我說？」、「再沒有講清楚之前我們還是先不要見面好了」、「沒有講清楚前，我不會再麻煩你任何事也不會搭你的車。」足見被告行為已違反原告之意願。

法院審酌，原告因被告就系爭事實一之性騷擾行為，於精神上可能承受之無形痛苦、兩造之所得等一切情狀，認原告請求被告賠償10萬元精神慰撫金，尚屬過高，應予核減為4萬元，方屬公允。可上訴。

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