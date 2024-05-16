小美（化名）與阿德（化名）2016年結婚並育有1名子女，阿德任職於建設公司，小美信任他因工作繁重及業務需求而無法回家，沒想到阿德竟在阿花（化名）住處過夜，有多張親密合照。小美因此請求2人連帶賠償精神慰撫金100萬元。法院審理後認被告應連帶給付原告30萬元。可上訴。

小美主張，他與阿德於民國2016年10月24日結婚，婚後育有1名未成年子女。阿德任職於建設公司，伊原信賴其因工作繁重及業務需求而無法回家，豈料阿德竟是至外遇對象阿花住處過夜，更有多張親密合照。被告二人之行為已逾越一般朋友份際，破壞她與阿德間婚姻圓滿及家庭完整性，致伊受有精神上痛苦，爰依民法請求被告連帶賠償精神慰撫金100萬元。

小美提出被告挽手、擁抱、親密比愛等照片及GOOGLE MAP紀錄證明阿德留宿於阿花住處；阿德辯稱，他與阿花是朋友關係，因原告常將門反鎖，讓他無法回家過夜，他才會到阿花住處過夜；後因次數較多而向阿花租屋。阿花則辯稱，他與阿德是朋友。阿德教他開車，他才知道阿德為已婚之人。

法官認為，惟觀前開照片，被告所為已屬甚為親密之身體接觸，如同熱戀中情侶，惟原告固曾以阿德對其有家庭暴力行為聲請保護令，但系爭保護令係命於112年12月25日前遷出其與原告共同住所，亦與阿德自111年11月起即有留宿阿花住處，且每月留宿多達10次，足認已跨越一般男女基於友誼之社交距離界線，破壞原告在婚姻信賴基礎而情節重大。法院斟酌兩造前述學經歷、身分、地位、經濟狀況，侵害之程度、行為之態樣等情狀，認原告請求被告連帶賠償精神慰撫金30萬元，核屬正當，其他逾此部分之請求，即非有據，不應准許。可上訴。