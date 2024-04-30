Jayson Tatum rolled his ankle on this play



Hope he’s ok. 🙏



pic.twitter.com/M30QgspAas — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 30, 2024

塞爾提克30日輕鬆擊敗熱火，開賽7分鐘就把領先擴大到兩位數，並且一路領先到底，終場102比88獲勝，在系列賽取得3勝1負聽牌。此戰在熱火主場邁阿密，足球巨星梅西（Lionel Messi）也到場觀戰，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）奮勇拿下全隊最高的25分17籃板5助攻，但碰上塞爾提克控衛懷特（Derrick White）轟了生涯最高38分（8顆三分球）。

獲勝的塞爾提克出現傷兵隱憂，中鋒波爾金吉斯（Kristaps Porzingis）第2節持球進攻時右小腿受傷，退場安排接受檢查，初步評估應該不是阿基里斯腱受傷。當時沒有人碰到他，是他在移動時弄傷自己。

塞爾提克主將塔圖（Jayson Tatum）終場前5分鐘遭到阿德巴約犯規，扭了一下左腳踝。當時熱火米爾斯（Patty Mills）已經被吹犯規，塔圖隨手把球投向籃框（不算分），但是阿德巴約竟然還是貼過來給他「墊腳」，差點害塔圖重傷。阿德巴約被裁判吹1級惡性犯規，塔圖兩罰俱中，留在場上打完比賽。

熱火幾乎是完蛋了，「綠衫軍」塞爾提克過去28次以3勝1負聽牌，28次都拿下系列賽不曾失手。塔圖獲得20分11籃板5助攻。