70歲武打巨星成龍1日到學校參加活動，頭髮、鬍子皆發白，不過他表示白髮是每天花一小時刷白的，否認生病傳言，「放心放心，我還很健壯。」

武漢設計工程學院成龍影視傳媒學院是成龍在大陸成立的一所影視傳媒類藝術學院，身為學院院長的成龍，1日出席校內辦的公益活動，他身穿黑色衣服和長褲，頭髮花白，臉上也佈滿歲月的痕跡。成龍一現身，便吸引大批學生圍觀，高喊：「院長好。」成龍也親民地打招呼。

不少學生們都很關心成龍的健康，成龍則回應：「我每天早上花1個小時把頭髮刷白。是老，但不是你們想像中的老，放心放心，我還很健壯。」證實成龍是為了拍新電影才把頭髮染白，否認外傳的生病爆料。

事實上，3月微博就傳出一組成龍現身四川活動的照片，頭髮、鬍子都發白，當時還以標題「急速衰老」登上各大新聞，但成龍粉絲團代為澄清回應：「新電影造型所需，頭髮顏色是染的。大哥下個月就70了，還在為自己喜愛的電影事業拚搏著！希望大家多多關心即將開機的電影《陌生家庭》以及待映的電影《傳說》吧。」