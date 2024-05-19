立法院17日進行表決大賽，藍綠爆發激烈衝突，引起各界討論，「台北律師公會」認為草案未經實質討論，強行表決恐違反程序正義。前立委郭正亮則質疑，律師公會聲明是否有經過程序正義？有經過內部討論嗎？

國民黨副發言人康晉瑜指出，現任全國律師公會理事長即為前民進黨立委尤美女，其政治立場鮮明，不禁令人懷疑聲明背後是否有人指點？尤美女是不是更害怕想起來自己曾在民國102年、105年兩度提案修正《立法院職權行使法》增加國會聽證調查權？

楊智伃指出，翻開台北律師公會歷任理事長的經歷，不難看出高層的濃厚政治色彩、綠色形狀！現任理事長張志朋，經民連賴中強同事，曾任2014年諾富特案義務律師；第29任理事長尤伯祥，曾任2014諾富特案義務律師，由蔡英文提名、任命大法官；第28任理事長薛欽峰，曾任民進黨2024大選律師團副召集人；第27任理事長張菊芳，曾任民進黨2020不分區立委提名名單第20名，由蔡英文提名、任命之現任監察委員。

前立委郭正亮19日在中天電視《麥玉潔辣晚報》質疑，律師公會聲明是否有經過程序正義？有經過內部討論嗎？有人留言表示律師公會譴責國民黨沒有程序正義，但請問律師公會開記者會發聲明，有經過律師投票嗎？