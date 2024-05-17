立法院去年1月10日三讀通過《氣候變遷因應法》，台灣將更明確的向2050淨零碳排的目標前進，其中，占整體碳排比重超過3成的營建業，將成為淨零碳排成敗的關鍵！台中市不動產開發公會5月23日將以「2050建築淨零碳排暨永續經營」為主題舉辦專題論壇，從法令制度、金融及實務面，全方位探討營建業面臨的綠色碳排問題，擔起「綠領」重任，提供會員們詳細且完整的相關資訊。

台中市不動產開發公會教育推廣委員會主委謝麟兒表示，面對永續經營（ESG）與2050年政府淨零碳排的目標，營建業是重中之重也不能夠缺席，過去對於地球永續議題多半是政策宣導，但隨著目標時程逼近，營建業更該應提早因應，但如何落實成為營建業共同面臨的考驗與疑問。

台中市不動產開發公會了解建築淨零碳排，對未來產業的影響，同時也必須引領會員奮勇當先成為營建業表率，並面對實際會員會遇見的困難，先行一一教育與引導。

5／23論壇將以「未來政府在永續淨零法案中針對建築業淨零之法令要求及規範」揭開序幕，邀請內政部營建署建管組簡任正工程司陳清茂，針對法令制度修訂與方向做出詳細介紹，也邀請到低碳建築聯盟博士陳怡蓉，分析「低蘊含碳建築設計手法與評估機制」。

另一個會員關注的面向則是，未來「綠色金融後低碳建築金融借貸的影響」，特邀到合作金庫銀行法金部科長郭銘展詳解，包含新建築物、既有建築物與建築物交易取得時，未來哪些部分屬永續經濟活動，以及如何取得較優惠的融資條件。

最後則是實務面上的操作，以「建設業營造工程中如何淨零減碳」為主題，邀請到麗明營造執行副總陳水添，以既有工程實績與興建經驗，來談論營建工程淨零減碳的模式；另外，特邀根基營造副總經理、冠德企業集團永續長曾志國，分享「冠德企業集團永續之路」如何執行及執行成效。

最終由逢甲大學副校長、建築專業學院教授兼院長黎淑婷總結並與會員交流互動，這場集結產業、官方、學者的大型論壇，以營建業面對淨零排碳議題的各個節點切入，再由點連成線，最終落實實務執行面。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，這是一場非常有意義的座談，從8年前建築業就在談ESG議題，一路走來，「淨零排碳」已經不再是口號而是走到家門口的緊要關頭，台中市不動產開發公會預見未來的產業需求，召集各領域已實際執行單位的專家，以循序漸進的課程規劃此次論壇，應變政策的最好方法就是教育訓練，公會對未來還沒成型、法令規定尚未明確時，就願意挺身而出率先提供資訊，提供會員公司明確的應變方向。

林正雄表示，營建業是一個大型且複雜的整合產業，從法規範疇到工程原料、建築設計規劃以及綠色金融到興建完工，應該由大而小、由上到下都必須要有直球對決的決心。

林正雄認為，此次2050建築淨零碳排議題意義深遠，也是影響新世代建築的重要里程碑，這場講座將影響未來100年的建築業走向，要如何在大型議題面前，全面性執行，他建議政府要用獎勵要代替處罰，執行起來才會事半功倍，且最重要的支持淨零的成本，不要影響房屋的終端售價。

台中市不動產開發公會「2050建築淨零碳排暨永續經營系列講座」將於5月23日登場，面對未來考驗已經是「需要」，而不是「想要」，不動產相關業者面對淨零碳排議題，行動是「越早越好」，該講座優先補助會員報名，但名額有限。