金門地區各機關代表響應淨零排放推動工作，攜手種樹落實愛護地球的責任。(于家麒攝)

這次的栽種約有240株喬、灌木以及山櫻花等樹種，特別的是，這些樹苗都是「坐飛機來的金門原生種」，屬於會長成大樹的喬灌木。(于家麒攝)

銘傳大學主任秘書暨金門分部主任樊中原強調，植樹活動不但具體落實愛護地球責任，也象徵銘傳在金門深耕多年，永續校園的重要意義。(于家麒攝)

很多小學生都是第一次參加植樹活動，感到很新鮮，也希望金門能夠多種樹，慢慢恢復往日金門綠意盎然的風貌。 (于家麒攝)

國內環保意識逐漸抬頭，台灣各大企業包括台積電也都積極推動淨零排放工作；銘傳大學金門分部也在其校本部的號召下，今(21)日上午邀請金沙國小近50位學生，與地區各機關代表，一同在校區種下約240株喬、灌木及山櫻花等樹種，以具體行動支持我國邁向淨零排放目標，為政府推動建構更為韌性的氣候法制立下基礎。

銘傳大學主任秘書暨金門分部主任樊中原指出，該校為落實國家淨零排放政策，積極結合包括台積電等大企業推動大規模植樹活動；桃園校區已於日前完成大規模植樹活動，如今小樹苗也已穩健生長；金門分部也在社會企業的支持下發起植樹活動，這次的栽種約有240株喬、灌木以及山櫻花等樹種，特別的是，這些樹苗都是「坐飛機來的金門原生種」，屬於會長成大樹的喬灌木，在金門分部植樹不但具體落實愛護地球責任，也象徵銘傳在金門深耕多年，永續校園的重要意義。

金門副縣長李文良也到場共襄盛舉，與大家一同動手植樹。他表示，現今全球氣候異常，愛護地球是我們每一個人責無旁貸的工作。而銘傳大學在金門辦學的用心，可以從許多小細節看得出來，就連植樹都懂得選擇小樹苗來植栽，除了展現銘傳在金門「落地生根」的決心，也具體表現出銘傳大學在金門辦學，始終是有耐心「慢慢澆灌」，而不是急就章或好大喜功的方式為之。

一起參與植樹活動的金沙鎮長吳有家則指出，植樹工程若直接用大樹植栽存活率很低，銘傳大學植樹選用小樹苗來栽種，表現出其願意深耕金門之處，相當用心，讓他非常感動。

金沙國小六年級學生何宸伊說，這是她第一次參加植樹活動，感到很新鮮，透過種植樹木可以讓地球更健康，保護地球，讓她很開心，也希望金門可以一直有這樣幫助地球的活動，有空就會到銘傳金門分部來看看自己種下小樹的成長狀況。

另一位從同學黃沛涵則表示，在她小時候，金門到處都是樹，根本不缺樹，但是莫蘭蒂颱風把金門的樹都吹倒了，她非常希望金門能夠多種樹，慢慢恢復往日金門綠意盎然的風貌。