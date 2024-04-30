Kiel Tutin是國際聞名的編舞大師。（踢帕娛樂提供）

《原子少年2》日前才邀韓國YG出道的男團iKON成員DK空降擔任一日導師，現又驚傳出國際大師

Kiel Tutin將在節目中出任流星導師。上季因為工作檔期無法現身錄影現場的具俊曄也特地為《原子少年2》保留時間，要親自會會台灣最強男團選秀選手們。

Kiel Tutin是韓團BLACKPINK御用的編舞老師，也跟天后蔡依林合作過〈PLAY〉、〈UGLYBEAUTY〉，對於受邀擔任流星導師也感到興奮。大方表示對於舞台表演會傾囊相授，絕不藏私。

而製作單位在《原子少年》第一季中就力邀的韓國知名音樂人DJKoo具俊也即將在第二季加入流星導師陣。在台韓兩地人脈極廣的他更驚喜表示，除了在節目中給予少年指導、建議，也希望有機會可以帶節目的選手到韓國上節目，希望可以接觸韓國演藝圈，幫助有潛力的少年與世界接軌。