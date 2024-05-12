教育部辦理「全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽」，新北多校參與，最後由復興商工、樟樹國際實中、瑞芳高工及淡水商工脫穎而出，榮獲4金3銀3銅10佳作。

新北市教育局指出，此次競賽分為「專題組」及「創意組」，其中「專題組」全國計有1303件作品，「創意組」計有871件作品入選複賽，競爭激烈。

復興商工囊括專題組設計群第1、2、3名及佳作與創意組前2名，並連續15年獨得專題組設計群冠軍；樟樹國際實中包下專題組藝術群第1、2名及創意藝術群第3名等獎項；淡水商工及瑞芳高工則分別榮獲專題組餐旅群及商業與管理群佳作。

教育局指出，復興商工此次榮獲第一名的團隊以穴道按摩作為主題，以自我療傷為主軸，希望將該主題發展為自體療傷。得獎團隊表示，在經歷這次競賽後，心境及思想成熟許多，從對於專題及設計一無所知，到最終達到這樣的成果，很感謝學校在這三年來的培育。

教育局表示，此次參賽師生關注社會議題，發揮技職社會責任及用專業解決問題，更切入產業及大眾需求，讓技職與產業接軌，這正是新北技職教育的核心價值。