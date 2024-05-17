新北市將於20日中午12時起，開放2024暑期育樂營活動報名，今年辦理的暑期營隊以運動、科技、國際、美感為主軸，將提供超過1000個梯次、3萬人次參加，其中「AI玩轉小栗方」營隊，指導學生運用簡易程式，讓機器人執行有趣的任務或做出簡易飲水機；還有國小夏令雙語營、國中拓客任務（World Talk Task）」和全美僑E-Around英語夏令營，都讓學生不用出國，就能增加與外師對話、交流的機會，都非常搶手。

教育局表示，家長只要事先在新北校園通APP綁定學生資訊「e指報名」，即可依孩子的興趣與需求，使用地圖搜尋輕鬆選取，瀏覽學區或鄰近開設暑假育樂營的學校及相關營隊活動內容，讓報名作業更迅速完成，報名成功還可獲得點數獎勵。也能透過電腦連結「新北市中小學寒暑假育樂營」網站報名。

另外，新北市九大「國際文教中心」辦理充滿異國風情的手作親子體驗營，提供親子穿著各國傳統服飾、品嚐異國特色料理、感覺就像去國外旅遊，可讓親子留下美好回憶； 10所高國中的「職業試探中心」辦理263梯次的職業試探活動，讓學生練習操控無人機、了解電競產業、當動畫設計師、毛小孩美容師、甜點師等，還整合11家合格的觀光工廠，提供免費多元職業試探及體驗探索機會，孩子能學做圍裙、製作橡皮擦、捏陶、玩皮件、做肉干、操作手搖織襪機；還開辦3梯次幼童軍體驗營，讓學生培養群性與紀律；而為了讓特教新生提早體驗學校生活，也專業規劃實體入學準備班，讓特教老師專業陪伴指導，幫助孩子學習適應。

教育局補充，新北市除了鼓勵各級學校辦理才藝或運動營隊讓學生動健康，體育局也在微風運河、國民運動中心規畫了輕艇、划船和自由車、冰石壺等特色運動，讓學生能歡樂一夏；消防局辦理7梯次各2天的「防災犀遊記 童心向前行」消防兒童夏令營，讓200名學童能充分學習探索防災、防火等消防知識，建立正確防災觀念。

原民局開辦族語育樂營提供原住民樂器、射箭等原住民傳統活動，讓學童體驗多元文化；文化局將在市府廣場盛大開演新北市兒童藝術節，今年暑期育樂營和相關活動將讓孩子們更歡樂充實，各位家長可善用新北校園通綁定e指報名，也可以追蹤新北學BAR和新北童樂節粉絲專頁，掌握相關資訊。