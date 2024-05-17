近日不少大陸美食在台灣爆紅，酸菜魚就是其中一個。新北一間酸菜魚的老闆娘呂欣珮近日接受藝人張立東的訪問，分享創業故事，影片中她穿著貼身黑色旗袍，神韻看起來與鄧紫棋有幾分相似，纖細卻前凸後翹，讓不少網友大讚「老闆娘好美！」

藝人張立東在YouTube頻道「東東隆咚鏘」發布新影片，訪問雙北一間酸菜魚的老闆娘呂欣珮創業的故事。她表示曾在大陸擔任舞者，後來去拜師學藝，才將製作酸菜魚的祕方帶回台灣開餐廳。

影片中，穿著一身貼身的黑色旗袍的呂欣珮，前凸後翹的好身材完全藏不住，先是跳了一段性感熱舞，接著就展示自己的刀工與炒菜手法，刀起刀落看起來非常熟練又俐落，讓不少網友大讚「不只是個花瓶，看這刀工就知道有練過！」

影片曝光後，不少網友湧入超辣老闆娘的IG留言，「好逆天的顏值」、「老闆娘好漂亮，剛好看到YT影片了」、「老闆娘又美又有氣質」。不過也有網友跑到影片下方留言質疑「老闆娘是不是當舞者找到乾爹，才回台灣開店？」讓呂欣珮看了PO限時動態回應說「我如果有乾爹，幹嘛還開店？這麼辛苦。」