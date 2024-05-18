士林地院刑事庭歐姓法官，16日晚下班時，發現法院停車場的汽車後輪被人用鐵鍊鎖上，士林警方調閱監視器追查，18日在北投逮捕涉嫌的32歲潘姓男子，犯案動機正持續釐清中。
歐姓法官的車子被鐵鍊鎖上，最後找警消來剪斷才能開車，不排除在審理案件時，引來民眾不滿報復，士林警分局調閱監視器，發現陸續有3人曾在法官的車子附近，經逐一排除，最後鎖定拿鐵鍊固定的潘男。
警方循線追查，18日上午在北投區溫泉路1家超商，逮捕潘姓男子，目前已帶回警局偵訊，釐清他鎖法官車的動機。
士林地院刑事庭歐姓法官，16日晚下班時，發現法院停車場的汽車後輪被人用鐵鍊鎖上，士林警方調閱監視器追查，18日在北投逮捕涉嫌的32歲潘姓男子，犯案動機正持續釐清中。
歐姓法官的車子被鐵鍊鎖上，最後找警消來剪斷才能開車，不排除在審理案件時，引來民眾不滿報復，士林警分局調閱監視器，發現陸續有3人曾在法官的車子附近，經逐一排除，最後鎖定拿鐵鍊固定的潘男。
警方循線追查，18日上午在北投區溫泉路1家超商，逮捕潘姓男子，目前已帶回警局偵訊，釐清他鎖法官車的動機。
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