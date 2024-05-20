台北市議員陳重文涉護航、圖利監視器業者，台北地方法院今年3月認為他涉犯重罪且有勾串共犯、證人之虞，裁定羈押禁見，由於羈押期將屆滿，北院裁定5月21日起延長2月，並禁止接見通信。可抗告。

陳重文今年初被檢調人員搜索，從台北市議會辦公室帶回訊問後遭檢 方聲押，原本北院諭知200萬交保，檢方抗告後，台灣高等法院認為 ，本案案情龐雜，尚待檢察官查明釐清，陳又具有民意代表身分，對 於相關涉案人員及證人具有一定程度影響力，且他交保後確有勾串證 人的舉動，撤銷原裁定，發回北院重為適當裁定。

北院法官開庭訊問陳重文後，他對檢方指控的《公司法》 部分事實不爭執，法官認為他涉犯貪汙治罪條例的圖利罪、財產來源 不明罪及公司法的資本不實罪，犯罪嫌疑重大，且所涉犯的罪嫌彼此 間金流錯綜，關係密切。

北院認為，陳重文有勾串共犯、證人之虞，也「確有事實」足認他有犯重罪而有勾 串共犯、證人之虞。考量陳的權益保障及公共利益維護的動態平衡， 並審酌憲法上比例原則，為了保全證據，經衡量後，因本案為貪汙犯 行，侵害公帑，影響社會層面深遠，應偏向公共利益維護，故無法用 具保、責付、限制住居替代，因此裁定羈押並禁止接見、通信。