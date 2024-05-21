許多人即使出社會、工作賺錢了，如果還沒成家，可能仍會住在原生家庭生活。一位33歲住在家裡的女子近日表示，她的爸媽相當重男輕女，過去弟弟交女友時，媽媽就一直希望她搬出去，要把她的房間改成「新娘房」，最近更當面批她霸佔新娘房，要她搬出去或搬到其他房間，貼文一出引發熱議，許多網友認為就算女子搬走，未來的弟媳也不一定願意跟婆婆同住。

原PO在Dcard發文指出，她從小就跟姊姊共用一個大房間，弟弟則是自己一間小房間，之後姊姊因為結婚有了家庭搬走。前年弟弟交女友後，媽媽就常說她的房間是新娘房、要搬出去，沒想到弟弟跟女友分手後，媽媽還是不死心，要原PO搬離自己的房間。

原PO指出，最近媽媽對她酸言酸語，「妳男友都沒有表示嗎？」、「難道要繼續這樣下去都沒有任何表示嗎？」、「妳越來越老耶」、「妳不覺得要像姊姊一樣有自己有家庭嗎？要像現在渾渾噩噩的過日子嗎？」、「妳越來越老耶」、「不結婚難道也不生小孩嗎？」，最後才露出真面目說，「妳霸佔弟的新娘房太久了，妳搬去隔壁房間」，直到原PO反擊，「我知道啊，反正什麼東西都會留給弟啊⋯」，媽媽才終於閉嘴安靜，而她也終於下定決心要提早搬離家中。

對此，許多網友紛紛回應，「什麼霸佔妳弟的新娘房，也得看未來弟媳要不要跟公婆同住齁」、「看到他媽重男輕女的雞X樣，弟媳應該也不會想一起住」、「未來的弟媳：我不要哦」、「等等弟媳懷孕生女的就要一直被情勒了」、「弟媳：沒事妳安心住」。