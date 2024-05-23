面對長期租屋的租客，房東一般都會放手讓對方裝潢，但近日一名房客簽下5年約，花了20萬裝潢後，房東卻秒變臉，要求他搬出去，理由是孫女回台灣要住，讓他上網求救「該不該搬家」。

原PO在「匿名公社」發文表示，當初租房子時，就有表明不想一直搬家，房東一聽也非常阿莎力，跟他簽下了5年合約，他才敢放手裝潢。由於本身念設計系，因此布局全是自己規劃，假日晚上朋友來幫忙，樓中樓裝潢花了20多萬。

原PO說房東當時來訪時，還大讚弄得好像民宿，相當漂亮，沒想到事後卻變臉，稱孫女即將回台定居要入住，希望他搬出去，且僅承諾會給違約金，裝潢費用全由自己吸收。

「朋友建議我全部拆掉原屋歸還」，原PO直言實在捨不得心血就這樣化為烏有，打算就按照合約住滿5年再搬走，房東卻每天都在門口堵人情勒，讓他壓力很大，詢問大家「如果是你們會搬嗎？」

文章貼出後網友一面倒建議恢復原狀：「走之前記得回歸原樣」、「只能拆了回復原本樣子」、「不是自己的房子能住就好，保持整潔就夠了」、「房東違約，恢復原狀，提告求償」、「很好奇花錢幫別人裝潢幹嘛...」、「照合約走，房東違約就要賠償房客損失，房客在離開前要恢復原狀還給房東」、「擺明就是房東心動想接手」、「沒辦法，怎樣都會是你吃虧」。