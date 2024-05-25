別受騙！台中市太平區60歲男子「阿永」，1個多月前在通訊軟體上，認識自稱旅居香港的女子「小莉」，深陷其甜蜜攻勢，近日小莉以回台創業為由哄騙阿永匯款20萬，幸行員機警想到平時務農的阿永為何有換匯需求？通報警方到場，成功保住阿永血汗錢。

台中市警察局太平分局太平派出所巡佐羅進興、警員陳稚允日前下午接獲太平農會東平分部報案，稱有位農友欲換匯港幣20萬元並匯至不明帳戶。

台中市烏日區71歲李姓老婦日前於通訊軟體認識「飆股老師」，每天分析股票走勢更稱現在是投資大好時機，赴烏日明道郵局提領20萬想跟上投資列車，姓行員警方聯手阻詐。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

警方到場得知，阿永於1個多月前在通訊軟體上認識小莉，互動後發現兩人相當投緣，甚至以老公、老婆互稱。小莉日前向阿永表示，因香港經濟不佳、生活不易，想回台創業需要創業基金港幣20萬元。

阿永不疑有他，日前赴農會換匯，幸行員機警想到平時務農的阿永為何有換匯需求？通報警方到場。經員警告知相關詐騙案例，並請他試探小莉後，才驚醒自己險遭詐騙，事後感激員警及行員聯手替他保住血汗錢。

而烏日區71歲李姓老婦日前加入LINE股票投資教學群組，頻頻見成員上傳預約儲值現金照片並暢談「這一波我賺了多少錢」， 讓她生怕錯過賺錢的「好機會」，赴烏日明道郵局提領20萬跟上投資列車，因面對詢問下支吾其詞，行員趕緊通報警方到場。

李婦聽完員警苦口婆心的分析，才表示是第1次投資股票，看不懂股票走勢圖、企業報表，加入LINE投資群組發現「飆股老師」每天專業分析股票走勢，幫助大家順利進場，更說現在是投資大好時機，讓李婦心動不已，感謝員警和行員守護住她的血汗錢。

警方呼籲，民眾切勿輕易相信網路虛假訊息或是素未謀面之網友要求匯款，只要涉及「錢的問題」一定要詳細查證避免上當受騙，若有疑慮應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。