刑事局今天公布2024年第1季網路平台業者刊登違法投資廣告，Meta投資詐騙廣告通報下架3萬2104則、Google投資詐騙廣告通報下架1951則，Meta約占了94％。警方指出，要有效遏止違法廣告，絕不能單憑警方通報下架，更需要網路平台業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法內容應主動執行移除、限制瀏覽等措施。

另外，警方也發現，曾遭通報下架的相同內容廣告仍持續出現，顯見業者僅被動配合刑事局通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理。

刑事局打詐中心指出，詐騙集團透過網路平台大量投放投資詐騙廣告，讓國內民眾混淆誤認，更讓政商、財經各界遭冒名人士不堪其擾，多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組，提醒民眾切勿上當受騙。

警方表示，今年起假冒財經名人的粉絲專頁投放廣告逐漸減少，多是隱藏在詐騙貼文文案內或點擊廣告連結後，才出現名人或是以不詳粉絲專頁名稱搭配名人頭像進行廣告投放。

刑事局自2023年6月28日至2024年3月31日止，共移請網路平台業者下架逾8萬則投資詐騙廣告，惟仍可發現，曾遭警方通報下架之相同內容廣告仍持續出現，顯見業者僅被動配合刑事局通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理。

刑事局統計，2024年第一季Meta投資詐騙廣告通報下架3萬2104則、Google投資詐騙廣告通報下架1951則。警方說，要有效遏止違法廣告絕不能單憑警方通報下架，更需要網路平台業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法之內容應主動執行移除、限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作，才是解決假投資違法廣告氾濫之上策。

刑事局再次呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊。建議民眾可透過粉絲專頁的追蹤數、按讚數或資訊透明度的「建立日期」及「更名紀錄」作為判斷真、假帳號之參考依據；切勿相信網友推薦獲利率顯不合理之投資管道，標榜加入投資老師LINE帳號(群組)或點擊連結獲得飆股資訊等廣告，一定是詐騙；如有疑問，可撥打165反詐諮詢專線。